Омск-Информ
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·Общество

Снимками этого явления жители региона поделились в соцсетях.
Сегодня ночью жители Омской области снова могли наблюдать полярное сияние. На этот раз явление запечатлели не только в районах, но и в городе.
Сиянию предшествовала магнитная буря. Однако еще более сильное возмущение магнитосферы произошло утром.
Отметим, что сияния наблюдались в регионе и в ночь на 1 мая. Снимки опубликовали омичи в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».
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·Общество

Снимками этого явления жители региона поделились в соцсетях.
Сегодня ночью жители Омской области снова могли наблюдать полярное сияние. На этот раз явление запечатлели не только в районах, но и в городе.
Сиянию предшествовала магнитная буря. Однако еще более сильное возмущение магнитосферы произошло утром.
Отметим, что сияния наблюдались в регионе и в ночь на 1 мая. Снимки опубликовали омичи в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».
1037