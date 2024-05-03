Ее обещали в середине апреля, но она задержалась.

Ее обещали в середине апреля, но она задержалась.

Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня на Омск обрушилась магнитная буря. Она началась в 6:00 и продлится до 15:00. До 18:00 магнитосфера останется возмущенной.

Уровень магнитной бури превышает уровень G2 (средняя буря) и почти достигает G3 (сильная буря). Постепенно она будет слабеть.

Отметим, буря должна была накрыть регион в середине апреля, но позже прогноз лаборатории изменился.