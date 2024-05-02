Омск-Информ
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·Общество

Фотографии этого явления появились в соцсетях.
В ночь на 1 мая в Омской области снова можно было наблюдать полярное сияние. Это явление на севере региона запечатлела фотограф Милена Пономарева. Снимок опубликовали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».
Отметим, что полярное сияние в регионе также наблюдалось в ночь на 17 апреля. Заснять явление омичам также удавалось в декабре. Полярным сияниям предшествовала магнитная буря.
·Общество

Фотографии этого явления появились в соцсетях.
В ночь на 1 мая в Омской области снова можно было наблюдать полярное сияние. Это явление на севере региона запечатлела фотограф Милена Пономарева. Снимок опубликовали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».
Отметим, что полярное сияние в регионе также наблюдалось в ночь на 17 апреля. Заснять явление омичам также удавалось в декабре. Полярным сияниям предшествовала магнитная буря.