Омск-Информ
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·Общество

На этот раз небо над регионом окрасилось в розовые тона.
В ночь на 17 апреля в Омской области снова можно было наблюдать полярные сияния. Любители астрономии вновь запечатлели явление и опубликовали фотографии в соцсетях.
В марте омичи не могли наблюдать сияния из-за облачности. Тогда просветы в небе наблюдались только на севере региона.
Заснять явление омичам удавалось в декабре. Полярным сияниям предшествовала магнитная буря.
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·Общество

На этот раз небо над регионом окрасилось в розовые тона.
В ночь на 17 апреля в Омской области снова можно было наблюдать полярные сияния. Любители астрономии вновь запечатлели явление и опубликовали фотографии в соцсетях.
В марте омичи не могли наблюдать сияния из-за облачности. Тогда просветы в небе наблюдались только на севере региона.
Заснять явление омичам удавалось в декабре. Полярным сияниям предшествовала магнитная буря.
1000