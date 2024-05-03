Инженеры-гидротехники Омского аграрного университета поделились мнением о том, как власти могут предотвращать паводки.

Инженеры-гидротехники Омского аграрного университета поделились мнением о том, как власти могут предотвращать паводки.

В Омском аграрном университете имени П. А. Столыпина прошла пресс-конференция, на которой обсуждали негативные последствия паводков и затопления территорий в этом году. В качестве экспертов выступили ученые, инженеры-гидротехники ОмГАУ: Евгений Петров, доцент, кандидат технических наук, и Жанболат Тусупбеков, доцент, кандидат географических наук.

Во-первых, ученые отметили, что паводки и затопления не являются непредсказуемыми событиями. Даже законодательство РФ четко определило зоны, которые подвержены затоплениям и подтоплениям. Местные власти обязаны знать границы этих зон.

К сожалению, часто к бедствиям приводит плачевное состояние гидротехнических сооружений, для которых изначально не было составлено правильной проектной документации, не проводилось экспертизы при размещении, и при этом были проблемы с обслуживанием. Примеров того можно называть бесконечно, причем не только в Омской области.

– Защитная дамба в Усть-Ишиме является не инженерным сооружением. По сути, это самовольная постройка. Ее состояние печальное. Половодье этого года пока еще не достигло Усть-Ишима. Предварительный прогноз очень тревожный. Пик половодья неумолимо приближается. И это массовое явление. И к сожалению, положение дел только ухудшается. Люди стремятся поселиться поближе к воде, не задумываясь о смертельной опасности такой близости. Массовое строительство в зонах возможного затопления на пойменных участках рек широко распространено по всей стране. Органы государственной власти и местного самоуправления, на наш взгляд, не уделяют этой проблеме должного внимания.

При оказании помощи пострадавшим чиновники строго разделяют термины «подтопление» и «затопление». Также они четко определяют дома, которые становятся непригодными для проживания. Так, в 2018 году жители Затона в Черлакском районе не получили финансовую помощь, несмотря на то что их дома находились внутри официально установленных границ зоны затопления. Чиновники обоснованно боятся, что их обвинят в нецелевом использовании бюджетных средств.

Чтобы не допускать подтопления, Евгений Петров и Жанболат Тусупбеков говорят о том, что необходимо возродить гидротехнику как отрасль. Во времена СССР существовало министерство мелиорации и водного хозяйства, которое обладало всеми полномочиями по этому вопросу.

– Увы, с распадом Советского Союза исчезло и это министерство со всеми отраслевыми институтами, организациями, специалистами, техникой и возможностями. Водным хозяйством России теперь понемногу занимаются различные министерства и ведомства. Должного взаимодействия между ними, на наш взгляд, не налажено. Бюджеты у этих министерств и ведомств разные, так как задачи и полномочия у них тоже разные. В этом корень всех бед водного хозяйства нашей страны. Правовое регулирование, структура управления, научные, технические и производственные кадры, техника и финансирование – вот перечень проблем нынешней гидротехники.

Также ученые отметили, что наш регион находится в разных агроклиматических зонах по степени увлажнения. Это означает, что южные степные районы испытывают недостаток влаги, но обеспечены теплом. В северных районах, наоборот, недостаток тепловых ресурсов, но водными ресурсами они почти всегда обеспечены.

И вот здесь происходит такая ситуация, что при «избытке воды» в результате половодья ряд сельскохозяйственных отраслей очень сильно страдает в одних частях регионах, а в других отраслях или в той же отрасли, но в других регионах такая ситуация оказывается только на руку.

– Гидротехнические мелиорации с целью повышения плодородия почв возможны и необходимы. Еще в Советском Союзе строили и успешно эксплуатировали мелиоративные системы двойного регулирования – при наличии избыточной влаги (подтопления территории) участки осушались дренажом, а при недостатке влаги проводилось орошение.

Однако ученые предупреждают, что недостаток воды ни к чему хорошему тоже не приведет.