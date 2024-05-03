По словам мэра города Сергея Шелеста, до конца весны планируется высадить 500 крупных деревьев. Где-то растения уже появились.

По словам мэра города Сергея Шелеста, до конца весны планируется высадить 500 крупных деревьев. Где-то растения уже появились.

В Омске сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают работу по озеленению города. Накануне саженцы хвойных пород уже появились на проспекте Академика Королева в сквере СибНИИСХоза. Также кустарники высадили вблизи новой «G-Drive Арены», а липы появились на улице Гагарина. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Продолжим формировать живую изгородь на Иртышской набережной. Места для посадок уже подготовлены. Начинаем озеленение и вдоль улицы Волочаевской, в ближайших планах – улицы Конева, Красный Путь и проспект Мира. Предпочтение отдаем крупномерным саженцам, – добавил Шелест.

До конца весны в городе планируют высадить около 500 крупных деревьев. Основные работы будут осенью. За год в Омске появится не менее 10 тыс. новых растений.

Отметим, что 27 апреля в городе прошла ежегодная акция «Сад Памяти». В рамках нее в парке Победы высадили 79 деревьев.