При походе на матчи всей семьей можно получить приличную скидку.

При походе на матчи всей семьей можно получить приличную скидку.

В честь Года семьи в России и Международного дня семьи футбольный клуб «Иртыш» дарит на весь май скидку на билеты при походе на матчи всей семьей!

При одновременной покупке трех билетов на один матч болельщики получают скидку 50 %* в заказе. Промокод: IRTYSH_50

При покупке четырех билетов и более на один матч скидка составляет 70 %*. Промокод: IRTYSH_70

На каждом матче болельщиков ждет развлекательная программа MATCH DAY, конкурсы и призы в перерыве.

Ближайший матч пройдет 4 мая в манеже «Красная звезда» и начнется в 12:00. Соперником «Иртыша» станет команда «Динамо-Брянск».

Развлекательная программа MATCH DAY начнется в 11:00.

*Акция действует при покупке электронных билетов.

Билеты на матч тут:

АНО ФК Иртыш. ИНН 5506121810. Реклама.