Омск-Информ
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·Происшествия

Таким образом молодой человек пытался прекратить детские шалости около гаражей.
Полицейские завели уголовное дело о хулиганстве на 18-летнего студента омского колледжа. Парень ранил 9-летнего мальчика из пневматического пистолета.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел на 6-й Станционной в Ленинском округе. Мальчик вместе с приятелем бегал по крышам гаражей. Студент делал им замечания, но дети не реагировали. Тогда молодой человек достал пневматический пистолет и выстрелил.
Ребенок попал в больницу. Из его правой голени достали пулю, после этого школьника отпустили домой.
Отметим, что пневматический пистолет год назад на рынке купил отец студента. Оружие изъяли.
·Происшествия

Таким образом молодой человек пытался прекратить детские шалости около гаражей.
Полицейские завели уголовное дело о хулиганстве на 18-летнего студента омского колледжа. Парень ранил 9-летнего мальчика из пневматического пистолета.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел на 6-й Станционной в Ленинском округе. Мальчик вместе с приятелем бегал по крышам гаражей. Студент делал им замечания, но дети не реагировали. Тогда молодой человек достал пневматический пистолет и выстрелил.
Ребенок попал в больницу. Из его правой голени достали пулю, после этого школьника отпустили домой.
Отметим, что пневматический пистолет год назад на рынке купил отец студента. Оружие изъяли.