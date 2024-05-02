Таким образом молодой человек пытался прекратить детские шалости около гаражей.

Таким образом молодой человек пытался прекратить детские шалости около гаражей.

Полицейские завели уголовное дело о хулиганстве на 18-летнего студента омского колледжа. Парень ранил 9-летнего мальчика из пневматического пистолета.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на 6-й Станционной в Ленинском округе. Мальчик вместе с приятелем бегал по крышам гаражей. Студент делал им замечания, но дети не реагировали. Тогда молодой человек достал пневматический пистолет и выстрелил.

Ребенок попал в больницу. Из его правой голени достали пулю, после этого школьника отпустили домой.

Отметим, что пневматический пистолет год назад на рынке купил отец студента. Оружие изъяли.