Омск-Информ
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·Спорт

Карьеру в «Омских Крыльях» продолжат Хлопиков, Ананьин, Перфильев и Дмитриев.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил односторонние контракты ВХЛ с защитниками Дмитрием Хлопиковым, Егором Ананьиным, Андреем Перфильевым и Сергеем Дмитриевым. Они перейдут из «Омских Ястребов», где уже не могут играть из-за возраста, в «Омские Крылья».
Ранее клуб подписал новый односторонний контракт ВХЛ с защитником Павлом Турбиным. В следующем сезоне он также будет играть за «Омские Крылья».
Напомним, «Омские Ястребы» потеряли сразу семерых игроков из-за возраста. Из них трое в «Омские Крылья» не попали.
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·Спорт

Карьеру в «Омских Крыльях» продолжат Хлопиков, Ананьин, Перфильев и Дмитриев.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил односторонние контракты ВХЛ с защитниками Дмитрием Хлопиковым, Егором Ананьиным, Андреем Перфильевым и Сергеем Дмитриевым. Они перейдут из «Омских Ястребов», где уже не могут играть из-за возраста, в «Омские Крылья».
Ранее клуб подписал новый односторонний контракт ВХЛ с защитником Павлом Турбиным. В следующем сезоне он также будет играть за «Омские Крылья».
Напомним, «Омские Ястребы» потеряли сразу семерых игроков из-за возраста. Из них трое в «Омские Крылья» не попали.
1528