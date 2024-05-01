Хоккеисты достигли возраста, при котором больше не могут играть в Молодежной хоккейной лиге. Не все игроки останутся в Омске.

Хоккеисты достигли возраста, при котором больше не могут играть в Молодежной хоккейной лиге. Не все игроки останутся в Омске.

В следующем сезоне возрастные ограничения не позволят выступать в Молодежной хоккейной лиге сразу семи игрокам «Омских Ястребов». Это вратарь Станислав Бережной, защитники Андрей Перфильев, Егор Ананьин, Дмитрий Хлопиков и Сергей Дмитриев, а также нападающие Илья Рейнгардт и Александр Филатьев.

– Благодарим «ястребов» за крутые сезоны и бесконечную самоотдачу! Успехов во взрослом хоккее! – говорится в сообщении пресс-службы «Омских Ястребов».

Вероятно, не все игроки, которые выступали за «Омских Ястребов», продолжат карьеру в «Омских Крыльях». И если в активе Александра Филатьева и Ильи Рейнгардта уже более трех десятков матчей за «Авангард», то у других игроков такого багажа нет.