Региональный оператор «Магнит» очистил контейнерные площадки от мусора, собранного омичами во время субботника.

Региональный оператор «Магнит» очистил контейнерные площадки от мусора, собранного омичами во время субботника.

Во время первомайских праздников региональный оператор «Магнит» активно занимался вывозом мусора, собранного омичами во время субботников на придомовых территориях.

После того как в конце апреля тысячи жителей Омска вышли на традиционный субботник, на контейнерных площадках накопилось большое количество мусора. Всю эту массу вывезли мусоровозы «Магнита». Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, возчики перешли на усиленный режим работы в две смены.

За 4 дня мусоровозы совершили 1200 рейсов на спецплощадки. Всего было вывезено 9600 тонн отходов.

– За время майских праздников мы вывезли отходы с нескольких тысяч адресов. Это была масштабная и хорошо скоординированная работа, направленная на поддержание чистоты и порядка в городе. С 28 апреля по 2 мая на специальные объекты было транспортировано 9600 тонн мусора, собранного на субботниках в многоквартирных домах и частном секторе Омска, – отметил генеральный директор ООО «Магнит». Карен Егоян.

В ближайшее время вывоз мусора из жилого сектора полностью завершится.