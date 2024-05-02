Пособия за апрель в регионе начнут выплачивать с 3 мая, в некоторых населенных пунктах – уже сегодня.

Пособия за апрель в регионе начнут выплачивать с 3 мая, в некоторых населенных пунктах – уже сегодня.

В Социальном фонде по Омской области опубликовали график доставки пенсий и социальных выплат в мае. Пособия за апрель в регионе начнут выплачивать с 3 мая, в некоторых населенных пунктах – с 2 мая.

Так, 3 мая семьи с детьми будут получать единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан и выплату в связи с рождением первого ребенка. Также в этот день будут досрочно начисляться выплаты из средств маткапитала.

7 и 8 мая будут начислены пособия по уходу за детьми до 1,5 года работающим омичам. 8, 16 и 21 мая жителям региона перечислят и принесут пенсии и другие выплаты.

Отмечается, что выплаты будут перечисляться на счета омичей в течение всего дня.