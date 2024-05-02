Омский боец назвал Куата Хамитова взрывным бойцом, обладающим жестким ударом. Но Александр Шлеменко, похоже, уверен в своей победе.

Омский боец назвал Куата Хамитова взрывным бойцом, обладающим жестким ударом. Но Александр Шлеменко, похоже, уверен в своей победе.

До боя Александра Шлеменко и Куата Хамитова остается менее двух недель. Омский боец в соцсетях лиги RCC прокомментировал расклады перед этим поединком.

– Куат Хамитов – взрывной боец. Он резкий боец. То есть в бою со мной у него будет преимущество в скорости. Это однозначно, так как он дрался в более легких весовых категориях. И сам он более верткий. Он обладает жестким ударом, поэтому с ним ни в коем случае нельзя расслабляться. Главное, что я вернул отличную форму, я себя хорошо чувствую, психологически, психически, тактически, физически, поэтому просто не оставлю шансов ни Куату, ни кому-либо другому, – заявил Шлеменко.

Напомним, что бой между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым состоится 11 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 19.