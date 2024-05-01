Не вернется в КХЛ и Корбэн Найт. А вот ушедший из «Авангарда» Райан Спунер может продолжить карьеру в одной из команд Континентальной хоккейной лиги.

Не вернется в КХЛ и Корбэн Найт. А вот ушедший из «Авангарда» Райан Спунер может продолжить карьеру в одной из команд Континентальной хоккейной лиги.

Известный хоккейный агент Алеша Пилко, который занимется делами многих легионеров команд КХЛ, рассказал о том, где могут продолжить карьеру его подопечные.

В частности, Пилко оценил шансы канадского нападающего Филиппа Майе (на фото), которого руководство «Авангарда» так хотело видеть в своем клубе, вернуться в КХЛ.

– Шанс всегда есть, но в следующем сезоне, думаю, он по семейным обстоятельствам будет играть в Северной Америке, – сообщил агент «Чемпионату».

Также Алеша Пилко заявил, что, скорее всего, канадский нападающий Корбэн Найт уже не вернется в КХЛ. Он продолжит играть в Европе. Рассчитывал хоккейный агент на то, что в «Авангарде» останется Райан Спунер. Но сегодня стало известно, что канадец покинул омский клуб. Однако он может продолжить карьеру в КХЛ.

– Он настроен играть в КХЛ. Определимся, когда получим адекватное предложение, – сообщил Пилко.

Что касается карьеры Рида Буше, то американец и его агент решили больше не делать экспериментов и не уходить из «Авангарда», так как в Омске его все устраивает.