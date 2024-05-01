Уровень реки Ишим за сутки увеличился на 6 см. Сильный ветер осложняет ситуацию. Но выше по течению вода убывает.

Уровень реки Ишим за сутки увеличился на 6 см. Сильный ветер осложняет ситуацию. Но выше по течению вода убывает.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, что сейчас происходит на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе. Там сейчас сократилась пробка, но это не главное.

Уровень реки Ишим в районе райцентра Абатское за сутки повысился еще на 6 см и теперь составляет 12 метров 28 сантиметров.

– К сожалению, погода будет только ухудшаться. Сегодня ожидается дождь и юго-западный ветер до 15 м/с. Из-за ветра формируется так называемая нагонная волна. Она срывает пленку и подмывает насыпь. Нагрузка на земляной вал будет большой, – сообщил Моор. – Коптеры и патрули действуют круглосуточно и выявляют опасные участки.

Радует то, что выше по течению реки Ишим вода потихоньку спадает. Возможно, через несколько дней спадет напряженность и на федеральной трассе.