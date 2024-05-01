Новый аттракцион станет одним из одиннадцати новых, которые откроют в этом году в парке на «Зеленом острове».

Новый аттракцион станет одним из одиннадцати новых, которые откроют в этом году в парке на «Зеленом острове».

В парке «Вокруг света» на «Зеленом острове», монтируют новый аттракцион «Американские горки», сообщает «Омск Путеводитель». Аттракцион, который находится у входа в парк со стороны парковки, заработает 1 июня.

Всего в парке «Вокруг света» в этом году обещают запустить 11 новых итальянских аттракционов. Также анонсируют современную сцену и большой фудкорт.

А 1 июня в парке ожидают выступление приглашенной звезды.