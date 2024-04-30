Омск-Информ
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·Общество

За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.
В Москаленском районе простились с 31-летним Сергеем Ивановым, который погиб на СВО. Об этом сообщили в группе местного отделения партии «ЕР». 
Мужчина родился в поселке Майское Москаленского района. В 2011–2012 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, после чего заключил контракт на 3 года с Минобороны РФ. Затем Иванов вернулся в Москаленский район, где работал в ИП «Граненко».
Иванов погиб 9 марта. За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.
1286
·Общество

За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.
В Москаленском районе простились с 31-летним Сергеем Ивановым, который погиб на СВО. Об этом сообщили в группе местного отделения партии «ЕР». 
Мужчина родился в поселке Майское Москаленского района. В 2011–2012 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, после чего заключил контракт на 3 года с Минобороны РФ. Затем Иванов вернулся в Москаленский район, где работал в ИП «Граненко».
Иванов погиб 9 марта. За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.
1286