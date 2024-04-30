За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.

За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.

В Москаленском районе простились с 31-летним Сергеем Ивановым, который погиб на СВО. Об этом сообщили в группе местного отделения партии «ЕР».

Мужчина родился в поселке Майское Москаленского района. В 2011–2012 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, после чего заключил контракт на 3 года с Минобороны РФ. Затем Иванов вернулся в Москаленский район, где работал в ИП «Граненко».

Иванов погиб 9 марта. За проявленное мужество при исполнении воинского долга указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.