Омск-Информ
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·Политика

Он будет руководить администрацией второй пятилетний срок.

Вчера, 29 августа, депутаты Москаленского района переизбрали главу. Эту должность вновь занял Александр Ряполов.
– После собеседования комиссия приняла решение рекомендовать депутатскому корпусу избрать главой района А. В. Ряполова. По результатам открытого голосования депутатов главой Москаленского муниципального района сроком на пять лет единогласно избран А. В. Ряполов, – сообщает администрация района.
Отметим, что 59-летний Ряполов стал исполняющим обязанности главы Москаленского района в 2018 году. В 2019 году его утвердили в этой должности.
В этом году конкуренцию на выборах ему составлял начальник москаленского управления культуры Сергей Шабельников.
·Политика

Он будет руководить администрацией второй пятилетний срок.

Вчера, 29 августа, депутаты Москаленского района переизбрали главу. Эту должность вновь занял Александр Ряполов.
– После собеседования комиссия приняла решение рекомендовать депутатскому корпусу избрать главой района А. В. Ряполова. По результатам открытого голосования депутатов главой Москаленского муниципального района сроком на пять лет единогласно избран А. В. Ряполов, – сообщает администрация района.
Отметим, что 59-летний Ряполов стал исполняющим обязанности главы Москаленского района в 2018 году. В 2019 году его утвердили в этой должности.
В этом году конкуренцию на выборах ему составлял начальник москаленского управления культуры Сергей Шабельников.