Омск-Информ
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·Происшествия

Жительница райцентра в Москаленском районе протаранила «Жигули».

Сегодня, 23 июня, стало известно об аварии в райцентре в Москаленском районе.

Предварительно установлено, что 43-летняя автоледи на «Хендай Солярис» не пропустила вперед и протаранила «Жигули».

В результате за помощью обратились 44-летняя пассажирка «Жигулей» и 11-летняя пассажирка «хендай». Проводится проверка.

·Происшествия

Жительница райцентра в Москаленском районе протаранила «Жигули».

Сегодня, 23 июня, стало известно об аварии в райцентре в Москаленском районе.

Предварительно установлено, что 43-летняя автоледи на «Хендай Солярис» не пропустила вперед и протаранила «Жигули».

В результате за помощью обратились 44-летняя пассажирка «Жигулей» и 11-летняя пассажирка «хендай». Проводится проверка.