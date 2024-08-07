Омск-Информ
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·Происшествия

Правоохранители считают, что он похитил из бюджета района около 300 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора муниципального предприятия «Москаленский коммунальник». Антона Колошницина обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следстви, с декабря 2021 года по май 2023 года муниципальный служащий поручал своим подчиненным издавать незаконные приказы о повышении своего оклада, начислении ему материальной помощи, а также оплате сверхурочной работы. Он также заключил с самим собой договор аренды автомобиля. В общей сложности служащий похитил из районного бюджета около 300 тыс. рублей.
Уголовное дело рассмотрит Москаленский районный суд Омской области. Отметим, что вину экс-директор предприятия не признал. На его автомобиль наложили арест.
·Происшествия

Правоохранители считают, что он похитил из бюджета района около 300 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора муниципального предприятия «Москаленский коммунальник». Антона Колошницина обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следстви, с декабря 2021 года по май 2023 года муниципальный служащий поручал своим подчиненным издавать незаконные приказы о повышении своего оклада, начислении ему материальной помощи, а также оплате сверхурочной работы. Он также заключил с самим собой договор аренды автомобиля. В общей сложности служащий похитил из районного бюджета около 300 тыс. рублей.
Уголовное дело рассмотрит Москаленский районный суд Омской области. Отметим, что вину экс-директор предприятия не признал. На его автомобиль наложили арест.