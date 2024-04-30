Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие с омичкой произошло вчера на улице Ватутина. Женщина остается под наблюдением врачей.
В региональном Минздраве рассказали о состоянии омички, на которую вчера упала торговая палатка. Женщина остается под наблюдением врачей.
– Омичка остается под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное, – отметили в ведомстве.
Напомним, происшествие произошло вчера на улице Ватутина. Из-за порыва ветра торговая палатка упала на женщину. В мэрии заявили, что павильон был размещен незаконно.
·Происшествия

Происшествие с омичкой произошло вчера на улице Ватутина. Женщина остается под наблюдением врачей.
В региональном Минздраве рассказали о состоянии омички, на которую вчера упала торговая палатка. Женщина остается под наблюдением врачей.
– Омичка остается под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное, – отметили в ведомстве.
Напомним, происшествие произошло вчера на улице Ватутина. Из-за порыва ветра торговая палатка упала на женщину. В мэрии заявили, что павильон был размещен незаконно.