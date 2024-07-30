Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие случилось на Левобережье.

Вчера в 19:15 стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице Ватутина, на Левобережье Омска Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» на парковке жилого дома сбил 7-летнего пешехода.

В результате мальчик обратился за медицинской помощью. Проводится проверка.

·Происшествия

Происшествие случилось на Левобережье.

Вчера в 19:15 стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице Ватутина, на Левобережье Омска Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» на парковке жилого дома сбил 7-летнего пешехода.

В результате мальчик обратился за медицинской помощью. Проводится проверка.