Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего водителя такси и направила дело в Куйбышевский районный суд Омска. Мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, днем 10 октября мужчина на автомобиле Datsun вез 34-летнюю пассажирку по Октябрьскому мосту от улицы Сыропятской в сторону Арнольда Нейбута. При перестроении он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Пассажирка такси получила травмы.
Отметим, что водитель признал вину.
·Происшествия

Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего водителя такси и направила дело в Куйбышевский районный суд Омска. Мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, днем 10 октября мужчина на автомобиле Datsun вез 34-летнюю пассажирку по Октябрьскому мосту от улицы Сыропятской в сторону Арнольда Нейбута. При перестроении он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Пассажирка такси получила травмы.
Отметим, что водитель признал вину.