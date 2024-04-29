Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за сильного ветра торговая палатка снесла с ног омичку. Женщина получила травмы.

В Омске на улице Ватутина произошел несчастный случай с одной из местных жительниц. Омичка чуть не лишилась жизни из-за торгового павильона. Конструкция снесла горожанку, которая стояла у тента. Ее закрутило почти на 360 градусов. Женщину с ушибом брови отправили к медикам. О происшествии рассказали в социальных сетях.

Как заявили в пресс-службе мэрии города, торговый павильон был размещен незаконно. Сейчас информацию передали в департамент контроля. Конструкцию обещают снести.

·Происшествия

Из-за сильного ветра торговая палатка снесла с ног омичку. Женщина получила травмы.

В Омске на улице Ватутина произошел несчастный случай с одной из местных жительниц. Омичка чуть не лишилась жизни из-за торгового павильона. Конструкция снесла горожанку, которая стояла у тента. Ее закрутило почти на 360 градусов. Женщину с ушибом брови отправили к медикам. О происшествии рассказали в социальных сетях.

Как заявили в пресс-службе мэрии города, торговый павильон был размещен незаконно. Сейчас информацию передали в департамент контроля. Конструкцию обещают снести.