Омск-Информ
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·Общество

Палатки нужны для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны. Изделия могут быть импортными.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области объявило торги на закупку армейских палаток. Сейчас чиновники собирают заявки от потенциальных поставщиков.

Согласно документации на сайте госзакупок, палатки приобретаются для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны. Минэнерго намерено купить двуслойные палатки с внешним тентом с добавлением полиуретана. Всего нужны две палатки, максимальная цена каждой составляет 100 тыс. рублей. Изделия могут быть поставлены в том числе импортного производства.

·Общество

Палатки нужны для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны. Изделия могут быть импортными.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области объявило торги на закупку армейских палаток. Сейчас чиновники собирают заявки от потенциальных поставщиков.

Согласно документации на сайте госзакупок, палатки приобретаются для создания запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны. Минэнерго намерено купить двуслойные палатки с внешним тентом с добавлением полиуретана. Всего нужны две палатки, максимальная цена каждой составляет 100 тыс. рублей. Изделия могут быть поставлены в том числе импортного производства.