До недавнего времени чиновник возглавлял министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Владимира Шнипко министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. До этого чиновник руководил министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Фактически произошло переименование ведомства.
– Назначить Шнипко Владимира Юрьевича министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области 3 мая 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой государственной должности Омской области министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 2 мая 2024 года, – говорится в распоряжении губернатора.
До своего назначения главой Минэнерго в августе 2022 года Владимир Шнипко руководил муниципальным предприятием «Тепловая компания». До этого он трудился в департаменте городского хозяйства мэрии.