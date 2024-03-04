Переименование затронуло региональные Минэнерго и Минсельхоз.

Переименование затронуло региональные Минэнерго и Минсельхоз.

Опубликованы два указа губернатора Омской области. Согласно им, в региональном правительстве переименованы два министерства – энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также сельского хозяйства и продовольствия.

– Переименовать министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, – говорится в одном из указов.

По такой же схеме сменит название и Минсельхоз.

– Переименовать министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

Оба указа опубликованы 1 марта и подписаны вице-губернатором Дмитрием Ушаковым в статусе исполняющего обязанности главы региона. Отмечается, что оба акта вступают в силу на следующий день после опубликования, за исключением ряда пунктов, в том числе о самом переименовании. Для этих разделов датой вступления в силу указано 3 мая 2024 года.

Отметим, что региональным Минэнерго руководит Владимир Шнипко, Минсельхозом – Николай Дрофа.