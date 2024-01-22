Оргкомитет возглавил глава Минтруда Владимир Куприянов. В состав нового органа вошли чиновники и общественники.
На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области «О создании в Омской области организационного комитета по проведению Года семьи».
Распоряжение подписал Дмитрий Ушаков, который на прошлой неделе исполнял обязанности губернатора. Он же утвердил состав оргкомитета.
Возглавил новый орган зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Заместителем председателя оргкомитета стал министр образования Иван Кротт, а секретарем – замглавы Минтруда Вячеслав Шестаков.
Также в состав оргкомитета вошли представители различных министерств, вице-мэр Владимир Куприянов-мл., руководители различных общественных организаций, глава общественной палаты Лидия Герасимова, уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина и другие известные в регионе люди.