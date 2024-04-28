Омск-Информ
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·Происшествия

К счастью, происшествие обошлось без жертв – это аварийный дом, который уже расселен.

Сегодня около 9 часов вечера в доме по улице Мологвардейская на Старой Московке обрушился лестничный пролет в трехэтажном доме, сообщили в региональном МЧС. Это дом был уже нежилым – из-за аварийного состояния его расселили.

На месте происшествия разбор завалов ведут 26 человек личного состава, задействовано 5 единиц спецтехники.

·Происшествия

К счастью, происшествие обошлось без жертв – это аварийный дом, который уже расселен.

Сегодня около 9 часов вечера в доме по улице Мологвардейская на Старой Московке обрушился лестничный пролет в трехэтажном доме, сообщили в региональном МЧС. Это дом был уже нежилым – из-за аварийного состояния его расселили.

На месте происшествия разбор завалов ведут 26 человек личного состава, задействовано 5 единиц спецтехники.