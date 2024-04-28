Команда выиграла все матчи заключительного тура. Теперь у омских волейболисток есть шанс выйти в Суперлигу.

Команда выиграла все матчи заключительного тура. Теперь у омских волейболисток есть шанс выйти в Суперлигу.

В Омске завершился финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А». «Омичке» оставалось одержать победу в последнем матче над «Муромом» из одноименного города. Это омским волейболисткам удалось сделать в трех партиях – 3:0 (25:13,25:23,25:20). Победа принесла команде серебряные медали розыгрыша.

Путевку в Суперлигу завоевала «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Впрочем, есть шанс оказаться там и у «Омички». Для этого предстоит сыграть стыковые матчи с командой, занявшей в Суперлиге 13-е место.

Этой командой по итогам тура за 9–14-е места в Суперлиге стала «Минчанка» из Минска. С ней, похоже, и предстоит играть «Омичке». Серия переходных матчей продлится до трех побед. Согласно положению о соревнованиях, первые две встречи состоятся на площадке клуба Суперлиги 4 и 5 мая, две другие – 9 и 10 мая на паркете клуба из нижестоящего дивизиона. Если по итогам четырех игр в серии будет ничья, решающий матч пройдет 13 мая, принимающей стороной будет клуб Суперлиги.