Уровень реки Ишим поднялся еще на 11 см. Трассу спасают только заранее возведенные укрепления.

Уровень реки Ишим поднялся еще на 11 см. Трассу спасают только заранее возведенные укрепления.

За прошедшие сутки вода в реке Ишим в районе трассы Тюмень – Омск у села Абатского поднялась еще на 11 сантиметров. К сегодняшнему утру уровень воды составляет 1208 см.

– Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. – В ближайшие несколько дней работы продолжатся.

Один из водителей поделился с РИА «Омск-информ» записью, на которой можно увидеть большую пробку.

Ранее сообщалось, что трассу в районе села Абатского начали укреплять дополнительной насыпью. На трассе в районе Абатского сейчас работает только одна полоса.