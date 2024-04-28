Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Уровень реки Ишим поднялся еще на 11 см. Трассу спасают только заранее возведенные укрепления.

За прошедшие сутки вода в реке Ишим в районе трассы Тюмень – Омск у села Абатского поднялась еще на 11 сантиметров. К сегодняшнему утру уровень воды составляет 1208 см.

– Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. – В ближайшие несколько дней работы продолжатся.

Один из водителей поделился с РИА «Омск-информ» записью, на которой можно увидеть большую пробку.

Ранее сообщалось, что трассу в районе села Абатского начали укреплять дополнительной насыпью. На трассе в районе Абатского сейчас работает только одна полоса.

1532
·Авто

Уровень реки Ишим поднялся еще на 11 см. Трассу спасают только заранее возведенные укрепления.

За прошедшие сутки вода в реке Ишим в районе трассы Тюмень – Омск у села Абатского поднялась еще на 11 сантиметров. К сегодняшнему утру уровень воды составляет 1208 см.

– Дорожники по-прежнему укрепляют федеральную трассу Р-402. Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. – В ближайшие несколько дней работы продолжатся.

Один из водителей поделился с РИА «Омск-информ» записью, на которой можно увидеть большую пробку.

Ранее сообщалось, что трассу в районе села Абатского начали укреплять дополнительной насыпью. На трассе в районе Абатского сейчас работает только одна полоса.

1532