«Омск-информ» выяснил, какие элементы внутреннего убранства столетнего объекта культурного наследия остались в первозданном виде.

«Омск-информ» выяснил, какие элементы внутреннего убранства столетнего объекта культурного наследия остались в первозданном виде.

В Омске предстоит серьезная реконструкция 127-летнего здания горсовета на Думской, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Накануне обозреватель «Омск-информа» побывал в «доме с башенкой» и узнал, какие архитектурные артефакты от прежней городской думы сохранились до наших дней.

Как оказалось, самым легендарным сооружением следует считать денежную кладовую. Выход из этого помещения отмечен с улицы – он представляет собой необычную железную решетчатую конструкцию почти под сводами горсовета.

Бывшая кладовая располагается на втором этаже, вход в кабинет украшает массивная железная дверь с растительным орнаментом.

– 100 лет назад здесь хранились городские финансы. Вряд ли какие-то раритетные купюры и монеты дожили даже до советского времени. В 2000-е годы в бывшей денежной кладовой был кабинет тогдашнего мэра Евгения Белова, где он принимал горожан и депутатов. Сейчас от этой практики отошли, – пояснили в пресс-службе горсовета.

Внизу, на первом этаже здания горсовета, до наших дней сохранилась другая тяжелая дверь с огромным замком и аскетичным декором, которая вела в городской ломбард. Она расположена по соседству с нынешним залом для торжественных мероприятий. Проникнуть в помещение невозможно – вход наглухо замурован.

– Тут хранилось золото и другие драгоценности, – коротко пояснили в пресс-службе парламента.

Кроме того, не утрачены старинные лестницы. Одна из них ведет в кафе «На Думской», поскольку изначально это был единый комплекс сооружений, а теперь его огородили.

А другая лестница поднимается на чердак. Башенку, ставшую одной из городских достопримечательностей, можно увидеть из сводчатых окон. На первый взгляд и не скажешь, что эти конструкции имеют столетнюю историю. К слову, чердак в здании тоже старинный, но подниматься туда теперь небезопасно.

Остальные помещения и сооружения давно переделаны в соответствии с современными требованиями. Кое-что осталось от убранства библиотеки имени А. С. Пушкина, которая принимала посетителей в этих стенах все советские годы. Но это совсем другая история.