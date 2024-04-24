Здание Омского горсовета построили еще в 1897 году. Сейчас оно на грани обрушения.

Здание Омского горсовета построили еще в 1897 году. Сейчас оно на грани обрушения.

В Омске начали искать подрядчика, который отремонтирует разрушающееся здание горсовета на улице Думской. За работу готовы заплатить 27 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как говорится в документе, подрядчику предстоит установить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, вокруг здания сделать водонепроницаемое покрытие, а также восстановить кирпичную кладку и провести земляные работы. Кроме того, перед началом ремонта необходимо снять асфальт и разобрать тротуар возле здания. Все работы должны завершить до 1 ноября.

Отметим, здание Омского горсовета является объектом культурного наследия регионального значения. Объект построили еще в 1897 году. Ранее депутаты уже выделяли 807 тыс. рублей на реставрацию здания. Тогда они заявили, что горсовет может упасть в Омь.