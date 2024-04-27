Омская команда одержала уже три победы в финальном туре. Теперь ей предстоят два последних матча в Высшей лиге «А».

Омская команда одержала уже три победы в финальном туре. Теперь ей предстоят два последних матча в Высшей лиге «А».

В Омске проходит финальный тур чемпионата России по волейболу Высшей лиги «А». Шесть команд борются за выход в Суперлигу.

«Омичка» на родной площадке пока выиграла все матчи. Сначала она победила череповецкую «Северянку» со счетом 3:1, затем с таким же счетом обыграла «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Самой упорной получилась встреча с калининградским «Локомотивом-2». «Омичка» выиграла и эту игру со счетом 3:2.

Теперь подопечным Виктора Ушакова осталось провести две игры. Сегодня, 27 апреля, пройдет матч против «Корабелки» из Санкт-Петербурга. Начало игры в 19:00. Завтра «Омичка» в 16:00 встретиться «Муромом».

Сейчас «Омичка» занимает третье место в таблице, но при удачном стечении обстоятельств может подняться выше.