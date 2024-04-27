Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Артем Наркевич.
В Омской области медицинским работникам подняли оклады. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Артем Наркевич.
Так, оклад медицинского персонала первого уровня будет равняться 15 100 рублей. Оклады среднего медперсонала будут составлять от 15 600 до 18 600 в зависимости от квалификации. Врачи и провизоры будут получать от 28 до 33 тыс. рублей.
Изменились и оклады руководителей структурных подразделений медицинских учреждений. Они составят от 36 800 до 40 800 рублей.
·Общество

Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Артем Наркевич.
В Омской области медицинским работникам подняли оклады. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Артем Наркевич.
Так, оклад медицинского персонала первого уровня будет равняться 15 100 рублей. Оклады среднего медперсонала будут составлять от 15 600 до 18 600 в зависимости от квалификации. Врачи и провизоры будут получать от 28 до 33 тыс. рублей.
Изменились и оклады руководителей структурных подразделений медицинских учреждений. Они составят от 36 800 до 40 800 рублей.