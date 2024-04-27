Перед Днем Победы в городе пройдет акция «Подарок ветерану».

Перед Днем Победы в городе пройдет акция «Подарок ветерану».

С 2 по 8 мая в Омске пройдет акция «Подарок ветерану» по поздравлению участников Великой Отечественной войны. Мэр Сергей Шелест рассказал, что в городе проживает 59 участников ВОВ.

Самому молодому ветерану сейчас 95 лет, самым старшим – по 103 года. Больше всего ветеранов (18 человек) проживают в Центральном округе, еще 15 человек – в Советском округе, 11 – в Кировском, 8 – в Ленинском и 7 – в Октябрьском округе.

Каждому из них будет вручен подарочный набор и букет цветов. Все поздравления будут проходить на дому.