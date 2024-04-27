В этом сезоне в оздоровительных лагерях Омской области отдохнут около 70 тысяч детей.

В этом сезоне в оздоровительных лагерях Омской области отдохнут около 70 тысяч детей.

Около 70 тыс. детей отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях Омской области. На это будет выделено более 561 млн рублей. Всего в реестр организаций для отдыха детей включено 608 учреждений. Это 32 лагеря, 21 палаточный лагерь и 555 площадок с дневным пребыванием.

– Сейчас все силы организаторов детского оздоровления направлены на обеспечение комфортного, безопасного и интересного отдыха детей в летний период, – рассказал глава Минспорта региона Иван Колесник. – С 2023 года Омская область стала активно принимать участие в программе «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления». Так, в прошлом году Омскому региону была предоставлена субсидия в размере свыше 80 млн рублей на создание трех жилых модулей в лагере «Орленок». В 2024 году – свыше 12 млн рублей на капитальный ремонт пищеблока лагеря «Березка». Уже этим летом в лагере заработает обновленная столовая.

Кроме того, в регионе детям участников СВО компенсируют стоимость путевки в лагерь до 20 тыс. рублей. В этом году оздоровление пройдут 500 детей участников и ветеранов боевых действий.