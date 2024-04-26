Омск-Информ
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·Общество

Как заявил мэр города, если подойти к вопросу с умом, реанимировать фонтан можно. Окончательное решение примут специалисты водоканала.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал восстановление каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина в центре города. Сегодня он побывал на объекте, посмотрел, в каком состоянии находятся инженерная часть, чаши и трубы.

– В принципе, если подойти к вопросу с умом, реанимация фонтана, скорее всего, возможна. Окончательный вердикт вынесут специалисты омского подразделения Росводоканала, имеющие опыт подобной работы, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Средства на восстановление фонтана выделят администрация города и министерство культуры Омской области, в чьем ведении находится библиотека имени Пушкина.

·Общество

Как заявил мэр города, если подойти к вопросу с умом, реанимировать фонтан можно. Окончательное решение примут специалисты водоканала.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал восстановление каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина в центре города. Сегодня он побывал на объекте, посмотрел, в каком состоянии находятся инженерная часть, чаши и трубы.

– В принципе, если подойти к вопросу с умом, реанимация фонтана, скорее всего, возможна. Окончательный вердикт вынесут специалисты омского подразделения Росводоканала, имеющие опыт подобной работы, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Средства на восстановление фонтана выделят администрация города и министерство культуры Омской области, в чьем ведении находится библиотека имени Пушкина.