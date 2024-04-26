Омбудсмен Ирина Касьянова поведала о двух случаях, когда жителей Омской области не выпускали из соседней республики из-за долгов их полных тезок.

Омбудсмен Ирина Касьянова поведала о двух случаях, когда жителей Омской области не выпускали из соседней республики из-за долгов их полных тезок.

На сегодняшней пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова рассказала об интересной юридической коллизии, с которой сталкивается в последнее время. По ее словам, приходилось несколько раз выручать омичей, которых не выпускали с территории Казахстана из-за долгов их полных тезок, «двойников».

– С уполномоченным Республики Казахстан у нас налажен хороший контакт. Долгое время мы не могли решить проблему двойников, когда два гражданина имеют одинаковые имена, отчества, фамилии и дату рождения. Несмотря на то что эти сведения не являются окончательным подтверждением личности человека, проблемы все же периодически возникают, – уточнила омбудсмен. – Так, житель Омской области выехал с женой в Казахстан к родственникам. А вернуться не смог, потому что был поставлен запрет на его выезд из республики из-за долгов перед банком. Оказалось, что мы имеем дело с двойником, деньги задолжал совершенно другой человек, полный тезка омича. Долго пришлось работать, но мы его вызволили. Главное, что эта история повторилась. И опять мы его вернули.

Был и еще один похожий случай: омич трудился в казахстанской фирме и не смог вернуться в Омск из-за долгов своего двойника. Уполномоченный по правам человека добавила, что процесс уже налажен и подобные проблемы получается более-менее оперативно решать.