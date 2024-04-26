Ирина Касьянова рассказала о нарушениях, выявленных в местах лишения свободы. Не все жалобы находят подтверждение.

Ирина Касьянова рассказала о нарушениях, выявленных в местах лишения свободы. Не все жалобы находят подтверждение.

Сегодня, 26 апреля, уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова, подводя итоги прошлого года, рассказала о проблемах, которые приходится решать в колониях. Классические обращения заключенных касаются разъяснения законодательства, жалоб на бездействие правоохранительных органов или сомнений в справедливости приговора. Помимо этого, омбудсмен получает просьбы проверить условия содержания и соблюдения прав осужденных. Однажды Ирину Касьянову даже попросили проверить наличие пыточной комнаты в одной из колоний. Информация не подтвердилась.

– Мы провели проверки самостоятельно и вместе с общественными наблюдателями и прокурором. В ИК-7 после публикаций в СМИ фактов пыток и ненадлежащего содержания заключенных не выявлено. А как-то раз правозащитники написали нам о наличии в одной из омских колоний пыточной комнаты, – рассказала Ирина Касьянова. – По их сведениям, это место располагалось в кабинете психологической разгрузки в клубе на третьем этаже. Мы приехали туда с представителями Общественной палаты, и после осмотра школы, медицинских кабинетов и столовых я попросила у начальника колонии: «Проведите меня на третий этаж». А в учреждении всего два этажа. Это чаще всего не подтверждалось.

Всего омский омбудсмен в прошлом году выезжала в места лишения свободы 46 раз. Небольшие бытовые нарушения выявляются регулярно. Например, подтвердилась жалоба на отсутствие в одном из карантинных отделений колонии горячей воды.

– По итогам нашей проверки прокуратура внесла представление руководству учреждения. Кулер был куплен, горячая вода появилась, – отметила Касьянова.

С нынешнего года омбудсмен начала мониторить ситуацию по заключенным с инвалидностью. Как оказалось, в местах лишения свободы для них созданы все условия.

– В колониях сделан хороший ремонт, инвалиды живут на первом этаже, созданы все условия для их содержания, – подчеркнула Ирина Касьянова.

Однако и в содержании инвалидов также встречаются нарушения, суть которых омбудсмен предпочла не называть.