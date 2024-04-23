Стороны обсудили важное значение омбудсмена в работе с обращениями омичей по социальным вопросам.

Стороны обсудили важное значение омбудсмена в работе с обращениями омичей по социальным вопросам.

Губернатор Виталий Хоценко встретился с Уполномоченным по правам человека Омской области Ириной Касьяновой. Они обсудили итоги работы омбудсмена за прошедший год. Один из ключевых аспектов, отмеченных Виталием Хоценко, это роль Уполномоченного в работе с военнослужащими, участвующими в СВО, и поддержке их семей.

Также стороны обсудили важное значение омбудсмена в работе с обращениями омичей по социальным вопросам.

– Продолжается специальная военная операция. Вы знаете, мы активно поддерживаем наших защитников, которые на передовой отстаивают интересы страны. Уже отправили на Донбасс, в том числе и «за ленточку», порядка 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Стараемся по максимуму окружить заботой и вниманием родных наших воинов. Постоянно на это ориентирую своих коллег, глав муниципальных образований. Для нас эти обращения всегда в приоритете, – отметил Хоценко.

Касьянова отметила, что большая часть обращений связана с нарушением социальных прав, включая пенсионное законодательство, жилищную сферу и медицинское обслуживание. За 2023 год Уполномоченному поступило на 331 обращение меньше, чем в предыдущем году.