Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова рассказала о 8 случаях. В списках на обмен есть еще омичи.

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова рассказала о 8 случаях. В списках на обмен есть еще омичи.

Сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции омбудсмен Ирина Касьянова назвала число бойцов СВО из Омской области, освобожденных из плена. Как правило, солдаты возвращаются на родину после обмена на эквивалентное число украинских военных. Всего освобождено 8 омичей.

– Когда к нам обращаются родители или знакомые бойца, который находится в плену, мы направляем эту информацию федеральному уполномоченному по правам человека. Мы узнаем об обмене военнопленными всего за несколько часов и никак не можем повлиять на ситуацию. Всего было освобождено 8 человек. Практически со всеми из них мы находимся на связи, – отметила уполномоченный по правам человека в Омской области.

По словам Ирины Касьяновой, в списках пленных на обмен есть еще омичи. Но когда этот обмен случится, неизвестно.