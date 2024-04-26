Эдуард Семенов с сентября находится в неоплачиваемом отпуске. У мужчины четверо детей, поэтому он вынужден искать подработки.

Эдуард Семенов с сентября находится в неоплачиваемом отпуске. У мужчины четверо детей, поэтому он вынужден искать подработки.

Эдуард Семенов с сентября находится в неоплачиваемом отпуске. У мужчины четверо детей, поэтому он вынужден искать подработки, Второй пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет Сочи – Омск в поле под Новосибирском, работает таксистом и грузчиком.с сентября находится в неоплачиваемом отпуске. У мужчины четверо детей, поэтому он вынужден искать подработки, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Пилот отмечает, что с трудоустройством в другую авиакомпанию у него могут возникнуть проблемы из-за перерыва в тренажерной подготовке. Также в настоящее время многие пилоты ищут работу из-за сокращений в авиакомпании S7. По мнению Семенова, такая ситуация осложнит поиск новой работы.

Сам Семенов отметил, что не считает произошедший в сентябре инцидент катастрофой. По его словам, были допущены некоторые ошибки, но главное, что в происшествии никто не пострадал.