Омск-Информ
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·Общество

Сергей Белов написал заявление по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации.

Летчик Сергей Белов, посадивший 12 сентября прошлого года самолет рейса Сочи – Омск в поле в Новосибирской области, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова, Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Росавиация обнародовала результаты своего расследования. На основании этого заявления трудовой договор с летчиком был прекращен 15 апреля.

Второй пилот Эдуард Семенов по-прежнему находится в отпуске без содержания.

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·Общество

Сергей Белов написал заявление по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации.

Летчик Сергей Белов, посадивший 12 сентября прошлого года самолет рейса Сочи – Омск в поле в Новосибирской области, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова, Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Росавиация обнародовала результаты своего расследования. На основании этого заявления трудовой договор с летчиком был прекращен 15 апреля.

Второй пилот Эдуард Семенов по-прежнему находится в отпуске без содержания.

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