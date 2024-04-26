Омичей ждут тематические концерты, интерактивные площадки, выставки и фестивали. Программы начнутся с 2 мая.

Омичей ждут тематические концерты, интерактивные площадки, выставки и фестивали. Программы начнутся с 2 мая.

В Омске в честь Дня Победы пройдет более 80 мероприятий разного формата. Праздничная программа начнется уже с 2 мая. В каждом округе города по 6 мая пройдут концерты и тематические мастер-классы.

4 мая у Дворца культуры Кировского округа стартует мотопробег «Путь к Победе», а с 7 по 9 мая с 11:00 до 17:00 омичи смогут прокатиться на «Трамвае Победы» и спеть там караоке.

Как отметили в пресс-службе мэрии города, основными местами празднования 9 Мая традиционно станут парк Победы и «Омская крепость». Жителей города ждут различные акции, концертная программа, интерактивные площадки, фестиваль солдатской каши, а также выставка военной техники, которая будет работать с 11:00 до 18:30 часов. В «Омской крепости» программа начнется с 13:00 часов и продлится до 21:00.

Отметим, что салюта в честь праздника в регионе не будет. Также отменили и традиционную акцию «Бессмертный полк». Ее перевели в медиаформат.