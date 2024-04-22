Мэр города Сергей Шелест пригласил омичей спеть песни в «Трамвае Победы». Транспорт начал курсировать уже с сегодняшнего дня.

Мэр города Сергей Шелест пригласил омичей спеть песни в «Трамвае Победы». Транспорт начал курсировать уже с сегодняшнего дня.

Мэр Омска Сергей Шелест показал, как будет выглядеть «Трамвай Победы», который был подготовлен к празднованию Дня Победы. Омичи смогут встретить такой транспорт уже с сегодняшнего дня. Как рассказал Шелест, в основе оформления оказались изображения георгиевской ленты, ордена Красной Звезды, нот и нотного стана, а также архивные фото.

Сегодня необычный вагон курсирует по маршруту № 1, дальше он будет работать и на других маршрутах. А с 6 по 9 мая трамвай поедет по маршруту № 4 в музыкальном сопровождении.

– Приглашаю вас стать пассажирами «Трамвая Победы» и вместе с омскими артистами спеть любимые песни военных лет, – добавил мэр.

Отметим, что петь в караоке жители города смогут с 10 до 17 часов.