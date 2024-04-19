С 6 по 9 мая в трамвае № 4 будут исполнять песни военных лет. Там установят экран и звуковое оборудование. К этому могут присоединиться омичи.

С 6 по 9 мая в трамвае № 4 будут исполнять песни военных лет. Там установят экран и звуковое оборудование. К этому могут присоединиться омичи.

В Омске начали подготовку ко Дню Победы. В этом году, по словам мэра Сергея Шелеста, город присоединится к федеральному музыкальному проекту «Трамвай Победы». 6, 7, 8 и 9 мая с 10 до 17 часов в трамвае № 4, который следует по маршруту улица Котельникова – поселок Амурский, солисты учреждений культуры и образования будут исполнять песни военных лет.

– В трамвае установят экран и звуковое оборудование, вагон будет тематически оформлен, пассажирам будут подарены сборники военных песен, – отметил Шелест.

Кроме того, 9 мая омичей ждут патриотические и социальные акции, тематические концерты, конкурсы и спортивные мероприятия.