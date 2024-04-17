Омск-Информ
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·Общество

В канун праздника на Соборной площади пройдет смотр войск Омского гарнизона. 
Сегодня в Омской области прошел оргкомитет «Победа», на котором обсуждались мероприятия посвященные празднованию 9 Мая. Привычного салюта в этот день в регионе не будет, об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.
– Также решили повременить с салютом. Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой, – отметил глава региона.
В канун праздника на Соборной площади пройдет смотр войск Омского гарнизона.
4464
·Общество

В канун праздника на Соборной площади пройдет смотр войск Омского гарнизона. 
Сегодня в Омской области прошел оргкомитет «Победа», на котором обсуждались мероприятия посвященные празднованию 9 Мая. Привычного салюта в этот день в регионе не будет, об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.
– Также решили повременить с салютом. Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой, – отметил глава региона.
В канун праздника на Соборной площади пройдет смотр войск Омского гарнизона.
4464