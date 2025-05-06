Движение транспорта организуют от остановки «Цирк».

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что 9 мая в 16 часов после шествия участников «Бессмертного полка» в честь 80-й годовщины Победы развезут общественным транспортом. К остановке «Цирк» организуют подачу 14 автобусов и троллейбусов.

Транспорт отправится после того, как наполнится пассажирами. Оплата будет осуществляться по городским тарифам, с сохранением льгот.

Отметим, что впервые за три года «Бессмертный полк» в Омске пройдет в очном формате. Акция проводится с 2012 года. Формат мероприятия – шествие по улицам населенных пунктов в День Победы с портретами участников Великой Отечественной войны. Из-за ковидных ограничений в 2020–2021 годах «Бессмертный полк» проводился онлайн, а в 2023 и 2024 годах шествие не проводили по соображениям безопасности