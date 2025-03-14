Фейерверк на 9 Мая не предполагается.

Стало известно о судьбе салюта на 9 Мая в Омске. Детали празднования 80-летия со дня Победы обсуждались на сегодняшней встрече губернатора Виталия Хоценко с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

В частности, запланированы открытие парка «Патриот», военный парад. Шествие «Бессмертного полка» остается под вопросом. Салюта в этом году не предполагается.

– Фейерверк на данный момент не планируется, – уточнила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Ранее сообщалось, что салютом День Победы начнут отмечать после окончания СВО. В целом фейерверки на 9 Мая не проводятся уже несколько лет.